Figura de Colo Colo deja la puerta abierta para partir a mitad de año: “La idea es…”

Colo Colo sumó un triunfo de campeonato por la undécima fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ en la agonía lograron quedarse con la victoria tras imponerse por 2-1 en su visita a la Universidad de Concepción.

Esta victoria le genera gran alegría al equipo de Fernando Ortiz, quien vuelve a capturar la punta del torneo nacional y comparte la cima junto a Deportes Limache, con un partido pendiente.

Tras lo que fue este triunfo, el defensor uruguayo Joaquín Sosa conversó con TNT Sports finalizado el encuentro y dejó paralizados los corazones de los hinchas del ‘Popular’ por lo que puede ser su futuro en el club, dejando la puerta abierta para poder partir a mitad de temporada.

“Yo estoy bien acá y contento, ya lo dije, pero tampoco me apuro, voy paso a paso y disfrutando, trato de cada fin de semana ganar y darle una alegría a esta gente, que hoy pudieron venir. Contento, pero vamos día a día, esperemos que todo fluya y se de lo que se tenga que dar”, declaró.

Sosa asusta a los hinchas de Colo Colo | Foto: Photosport

Concluyendo, Sosa indica que si bien está la opción de poder partir a mitad de temporada, la idea de él estaría en poder terminar el campeonato en Colo Colo, pero es algo que no se animaría a decir ya que no sabe que puede pasar en el mercado que se avecina.

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“La idea es terminar el campeonato, cerrar todo acá el torneo, festejar en diciembre, pero voy paso a paso”, cerró.

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