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Colo Colo

FOTOS: Colo Colo luce camiseta especial con mensaje hacia Venezuela tras el trágico terremoto

El Cacique salió a la cancha con un mensaje especial en el frente de su camiseta para el partido contra Unión Española por la Copa Chile.

Colo Colo exhibe especial mensaje en el partido contra Unión Española. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo exhibe especial mensaje en el partido contra Unión Española. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Esta noche Colo Colo visita a Unión Española por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde el Cacique busca seguir en la cima del Grupo E.

Para la sorpresa de todos los hinchas albos, en esta jornada el cuadro popular lleva un especial mensaje en el frontis de su camiseta.

En aquella zona agregaron un estampado en apoyo al pueblo venezolano, tras el doble terrmoto que azotó a aquel país el pasado miércoles 24 de junio.

Teniendo en cuenta el gran número de venezolanos que residen en Chile, en Colo Colo se unieron a los mensajes para brindarles fuerza en este difícil momento.

“Fuerza Venezuela, estamos contigo”, se lee en color negro debajo del main sponsor en la camiseta del Eterno Campeón.

Mira las FOTOS a continuación:

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

(Foto: @ColoColo)

Cabe recordar que el miércoles ocurrieron dos movimientos telúricos en el centro y norte de Venezuela, de 7,2 y 7,5 grados richter, afectando de gran manera las ciudades de La Guaira, San Felipe, Yumare, Valencia, Maracay y la capital Caracas, sufriendo el colpaso de edificios, rutas e infraestructura crítica.

Hasta el momento hay casi 4 mil fallecidos, más de 14 mil heridos y cerca de 3 mil desaparecidos.

Ver también

EN VIVO: Unión Española vs Colo Colo sigue el minuto a minuto GRATIS

En síntesis

  • Colo Colo usó camiseta con mensaje “Fuerza Venezuela” ante Unión Española en Copa Chile.
  • Doble terremoto de 7,2 y 7,5 grados azotó a Venezuela el 24 de junio.
  • Casi 4.000 fallecidos y más de 14.000 heridos dejaron los sismos en el país.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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