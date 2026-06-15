El mercado de pases en el Estadio Monumental se enciende no solo por las posibles incorporaciones, sino también por las fuertes declaraciones cruzadas que remecen la interna del club.

En una conversación exclusiva con BOLAVIP, el histórico exdefensor de Colo Colo, Agustín “Cucho” Salvatierra, alzó la voz de forma categórica para cuestionar la postura de Arturo Vidal, quien aseguró públicamente que el plantel no necesita caras nuevas.

Sin dejarse intimidar por los pergaminos del volante, el otrora zaguero albo golpeó la mesa, exigió respeto por las jerarquías institucionales y dejó en claro que ningún futbolista puede pasar por encima de la dirigencia ni del cuerpo técnico.

La molestia de Salvatierra radica en la tribuna y el tono que utilizó el mediocampista para pautear las decisiones del club a través de los medios de comunicación. Para el “Cucho”, el rol de un futbolista, por mucha trayectoria internacional que posea sobre sus hombros, jamás debe cruzar la línea de las determinaciones dirigenciales ni de la planificación que le compete exclusivamente al entrenador del primer equipo.

“Tienen que respetar los roles y la jerarquía en un equipo. Los equipos están por sobre, por sobre las personas, en este caso Colo Colo siempre va a estar por sobre Arturo Vidal, y él no puede estar sobre la institución”, disparó.

Agregando que “Muy Arturo Vidal será, pero ahí se equivoca totalmente”, remarcando que el escudo del “Cacique” tiene un valor sagrado que exige máxima prudencia.

Agustín Salvatierra no está de acuerdo con Arturo Vidal

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Un jugador extraordinario, pero que no debe meterse más allá

Para cerrar su categórico diagnóstico en los micrófonos de BOLAVIP, Agustín Salvatierra quiso separar las aguas entre las monumentales condiciones futbolísticas del “King” y sus erráticos manejos ante la prensa. El exdefensor insistió en que el respeto mutuo es la base de todo éxito deportivo y que Vidal debe enfocarse única y exclusivamente en rendir sobre el terreno de juego.

“En esta pasada, claro, o sea, no se debe meter más allá de lo que le incumbe al jugador”. “Él es un jugador más, extraordinario, extraordinario. Él es un jugador”, sentenció Salvatierra de forma tajante, poniéndole un freno definitivo a los dichos del volante y recordándole cuál es su lugar dentro de la estructura del cuadro de Macul.