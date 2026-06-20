Gonzalo Fouillioux impresionado con este jugador de la U. de Chile: “Mucha presencia”

El periodista Gonzalo Fouillioux quedó maravillado con este jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile logró una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en el que los dirigidos por Fernando Gago vencieron por 2-0 a O’Higgins de Rancagua, sumando valiosos tres puntos que le permiten escalar en la tabla de posiciones.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Balong Radio’ para comentar la actuación del joven Elías Rojas, a quien elogio de sobremanera tras lo que fue su gran rendimiento en la victoria azul.

“Me gustó, lo encontré un jugador muy físico, con mucha presencia, no parecía un jugador debutante en titularidad”, comenzó señalando Fouillioux.

Siguiendo en aquello, el comunicador indica que al joven volante azul se le vio con mucha entrega, algo que le estaba faltando a jugadores dentro del plantel de la Universidad de Chile, siguiendo el modelo de Eduardo Vargas y Marcelo Morales.

Rojas recibe los elogios de Fouillioux || Foto: Photosport

“Pinchaba muchas pelotas, con mucho corazón y a la U se le venía reprochando mucho la actitud con la que enfrentaba ciertos partidos, salvo la de Vargas y la de Morales”, declaró.

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Concluyendo, Fouillioux confirmó lo que fue el partidazo de Elías Rojas, quien tras su buen actuación, sin duda que gana bonos para poder ser mucho más considerado para los próximos duelos de la Universidad de Chile.

“En eso de la actitud, no se quedó para nada atrás Elías Rojas”, cerró.

En Síntesis

Universidad de Chile venció por 2-0 a O’Higgins de Rancagua en Primera División.

venció por 2-0 a O’Higgins de Rancagua en Primera División. El periodista Gonzalo Fouillioux elogió el gran rendimiento del joven Elías Rojas .

elogió el gran rendimiento del joven . El volante azul Elías Rojas destacó por su actitud física y debutar como titular.