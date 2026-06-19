Gonzalo Fouillioux elige a la figura excluyente en triunfo de Universidad de Chile: “Con distancia”

El periodista nacional se la juega por un elemento de la U que brilló en la noche de ayer ante O'Higgins de Rancagua.

Universidad de Chile se sacudió el día de ayer y logró los tres puntos ante O’Higgins de Rancagua, compromiso pendiente de la Liga de Primera y que dejó a los azules a 12 puntos de Colo Colo, el exclusivo líder que tiene el torneo nacional.

Si bien el partido de la U no fue descollante ni brilló por su buen fútbol, sí hubo rendimientos individuales que estuvieron en un alto nivel como Bianneider Tamayo, Gabriel Castellón y Marcelo Morales.

Para Fouillioux, Morales fue la gran figura de la U. | Foto: Photosport

Es precisamente el lateral izquierdo de Universidad de Chile el que dejó maravillado a Gonzalo Fouillioux, quien en plena transmisión del encuentro por TNT Sports lo eligió como figura mucho antes que el partido terminara: “Para mí es con distancia Morales el mejor jugador del partido”, dijo.

El destacado periodista nacional elogió al formado en las inferiores de la U por su capacidad para robar balones, desbordar y llenar a línea de fondo. Estas virtudes, Morales las ha profundizado y replicado mucho más en lo que va de la temporada 2026.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile remató de buena manera el primer semestre en la Liga de Primera 2026 y se ilusiona con poder dar un batacazo en la segunda mitad del año y darle caza al puntero Colo Colo.

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En síntesis

Universidad de Chile venció a O’Higgins en un partido pendiente de la liga.

El lateral Marcelo Morales fue elegido figura del encuentro por el periodista Gonzalo Fouillioux.

Los azules cerraron el semestre a 12 puntos del líder Colo Colo.