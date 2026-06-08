Gonzalo Fouillioux encuentra un culpable tras caída de Colo Colo: “Se quedó con el relajo del partido”

El periodista de TNT Sports analiza la caída del Cacique ante Huachipato por la Copa de la Liga y apunta a un jugador.

En un partido en donde no se jugaba absolutamente nada, Colo Colo cayó en su visita a Talcahuano frente a Huachipato por la cuenta mínima en un compromiso que estuvo lleno de jugadas polémicas.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz -quien no estuvo sentado en el banco de suplentes- hizo un mal partido y se le vio inconexo en todas sus líneas, donde no contó con opciones claras de gol y estuvo poco fino.

Sosa tuvo responsabilidad en el gol acerero. | Foto: Photosport

Gonzalo Fouillioux, periodista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, apuntó a un jugador tras la caída alba: “Lo de Sosa yo lo decía en serio, siendo un jugador que me gusta en serio, se quedó con el relajo del partido. Se quedó demasiado tiempo en el ataque”, dijo.

Sobre la jugada en donde nace el gol de Huachipato, Fouillioux cree que “Es una jugada que inicia él, una muy buena conducción. La jugada cambia de lado y él sigue ahí. Colo Colo quedó mal parado en esa jugada”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Colo Colo ya estaba eliminado de la Copa de la Liga antes de iniciar el partido y el compromiso se jugó solamente por cumplir. Ahora, los albos deben cambiar el switch y pensar en el partido de este sábado ante Cobresal por la Copa de la Liga.

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En síntesis

Colo Colo cayó por la cuenta mínima frente a Huachipato en su visita a Talcahuano.

El periodista Gonzalo Fouillioux criticó el desempeño de Sosa por quedarse demasiado tiempo en ataque.

El equipo albo jugará este sábado contra Cobresal por el torneo de la Copa de la Liga.