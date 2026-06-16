La sincera recomendación de Manuel de Tezanos a Clemente Montes en la UC: “Yo creo que debe…”

Surgen opiniones sobre la situación de Clemente Montes, en medio de un escenario que mezcla rendimiento, proyección y decisiones importantes para su carrera.

Universidad Católica sigue de cerca la situación de Clemente Montes, uno de los jugadores que ha ido ganando protagonismo en la temporada y que ya comienza a aparecer en el radar de posibles movimientos de mercado de cara a la segunda parte del año.

El delantero de 25 años ha tenido un rendimiento en alza tanto en la Liga de Primera como en la Copa Libertadores, lo que ha reabierto el debate respecto a si es el momento adecuado para proyectar una salida al extranjero o si lo más conventiente es consolidarse en el plantel de la UC.

Incluso, el presidente de Cruzados, Matías Claro, aseguró que la institución todavía no ha recibido propuestas formales por el atacante, pero dejó en claro que la posibilidad de una partida sigue latente.

Clemente Montes lleva 7 goles y 6 asistencias en la presente temporada | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Manuel de Tezanos y el consejo que le dio a Clemente Montes

En el programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura, el periodista Manuel de Tezanos entregó su visión sobre el ariete de la Franja, apuntando a la importancia de no apresurar decisiones en esta etapa de su carrera.

“Yo creo que Clemente Montes debe cerrar el año. No sé, me parece que los jugadores que no cierran los ciclos les cuesta afuera”, señaló el comunicador.

Publicidad

De Tezanos recordó además su paso por el Celta de Vigo B como ejemplo de una experiencia que no terminó de la mejor manera. “Montes ya tiene esta experiencia de irse y fue una muy mala decisión. Creo que la segunda parte del semestre de Clemente Montes es muy buena y no es un semestre bueno, entonces que él logre cerrar este año”, agregó.

Así, se abre el debate en el entorno cruzado, donde el futuro del oriundo de Vitacura seguirá siendo tema de conversación en el corto plazo.

En resumen…

Clemente Montes vuelve a estar en el centro del debate en Universidad Católica por su futuro, mientras el periodista Manuel de Tezanos analiza si es el momento adecuado para una posible salida.