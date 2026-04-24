En Colo Colo siguen preparándose para la visita a Universidad de Concepción por la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, donde en el Cacique hay varias bajas importantes.

El entrenador Fernando Ortiz no podrá contar con los lesionados Fernando De Paul, Marcos Bolados y el suspendido Arturo Vidal. Mientras que son duda Joaquín Sosa y Javier Méndez.

Por lo mismo, el técnico argentino tendrá que echar mano a la cantera para completar la lista de citados que viajarán a la Región del Biobío.

En esa línea, el Tano Ortiz tendría pensado llevar a un nuevo juvenil como alternativa en defensa, tratándose de Bruno Torres.

El zaguero de 18 años entrenó con el primer equipo y no fue considerado en la proyección de los albos para el partido de este viernes contra Audax Italiano.

Torres lleva un tiempo sonando para ser ascendido al plantel de honor del Cacique, luego de su gran actuación con la Selección Chilena en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025, donde anotó un gol.

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Bruno Torres podría tener una chance en el primer equipo de Colo Colo. (Foto: Instagram)

¿Cuándo es el partido de U. de Concepción vs. Colo Colo?

El partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo se disputará el domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

En síntesis

Fernando Ortiz citará al juvenil Bruno Torres para enfrentar a Universidad de Concepción.

citará al juvenil para enfrentar a Universidad de Concepción. El partido se disputará el domingo 26 de abril a las 15:00 horas en Concepción.

a las en Concepción. Arturo Vidal, De Paul y Bolados son las bajas confirmadas en el plantel albo.