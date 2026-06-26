El zaguero uruguayo confesó que aún no se le ha notificado nada sobre su permanencia en Macul.

Colo Colo celebró un triunfo agónico ante O’Higgins en el Estadio Monumental, pero más allá de la épica victoria, una declaración encendió las alarmas en Macul. Joaquín Sosa, una de las figuras del equipo, instaló el suspenso respecto a su continuidad al reconocer que aún no tiene confirmación oficial sobre su futuro, pese a que desde la dirigencia se había deslizado lo contrario.

El zaguero uruguayo, que volvió a destacar en cancha e incluso se hizo presente en el marcador, fue claro tras el partido. “Yo quiero seguir. Nada más tienen que poner todos de su parte para poder lograrlo”, señaló, evidenciando su intención de continuar en el club, pero dejando entrever que la situación no está completamente resuelta.

Sus palabras sorprendieron, especialmente porque hace algunas semanas Aníbal Mosa había asegurado que su continuidad estaba prácticamente lista, incluso señalando que el defensor estaba “súper blindado”.

El zaguero uruguayo instaló nuevamente la duda sobre su continuidad, aunque confía en que se dará. (Foto: Photosport)

Sin embargo, Sosa descolocó ese escenario al afirmar que “hasta el momento a mí no se me ha comunicado nada”, instalando una cuota de incertidumbre en plena competencia.

A pesar de esto, el defensor intentó bajar la tensión, mostrando tranquilidad frente al proceso. “No estoy ansioso, porque se va a dar”, comentó, dejando en claro que confía en que las negociaciones llegarán a buen puerto. Aun así, el mensaje ya generó ruido entre los hinchas, que ven en él a una pieza clave del equipo.

Publicidad

Sosa y su golazo ante O’Higgins por Copa Chile

En lo futbolístico, Sosa sigue respondiendo con creces. Ante O’Higgins, anotó el segundo gol del partido y volvió a mostrar su constante proyección ofensiva, una faceta que se ha vuelto habitual en su juego. “El Tano nos da bastante libertad para sumarnos al ataque”, explicó, destacando el trabajo táctico que le permite ser protagonista en ambas áreas.

Incluso, reveló detalles del tanto convertido, dejando en evidencia la preparación del equipo. “Fue una jugada preparada… la tenía que tirar ahí el Tomy (Alarcón)”, comentó, además de destacar su celebración junto a Arturo Vidal, a quien calificó como un referente clave dentro del plantel.

Así, mientras Colo Colo suma triunfos y se ilusiona en la cancha, fuera de ella se abre un nuevo frente: el futuro de Joaquín Sosa, un jugador que quiere quedarse, pero que aún espera una señal concreta desde la dirigencia.