EN VIVO y GRATIS: A qué hora y cómo ver la ceremonia de inauguración del Mundial de Norteamérica 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 se abre con una ceremonia que contará con varios artistas invitados en el Estadio Azteca.

La espera se acabó y este jueves 11 de junio se dará inicio al Mundial de Norteamérica 2026, en donde 48 selecciones lucharán para quedarse con el título de campeón del mundo que, hasta ahora, le pertenece a Argentina.

La acción comenzará a las 3 de la tarde de Chile continental con el duelo entre México y Sudáfrica, válido por la Fecha 1 del Grupo A. En la noche, Corea del Sur y República Checa chocarán en Guadalajara por el mismo grupo.

J Balvin estará en la ceremonia de inauguración del Mundial. | Foto: Getty Images

La entretención, eso sí, comenzará un poco antes: a la 1:30 de la tarde de Chile continental se abrirán los fuegos con la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca que contará con varias figuras internacionales.

Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla serán los artistas que se presentarán en el coloso de Santa Ursula para darle el ‘vamos’ a un evento que contará con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La mesa está servida para que el Mundial de Norteamérica 2026 sea el más ‘grande’ de la historia con tres países albergándolo y 104 partidos que prometen emocionar a los hinchas del deporte más lindo del planeta.

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¿A qué hora es la ceremonia de inauguración?

La ceremonia de inauguración arrancará este jueves 11 de junio a las 13:30 de la tarde de Chile continental.

TV: ¿Cómo verla?

Chilevisión transmitirá el evento completamente GRATIS.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también su sitio oficial y el canal oficial de Youtube de CHV.