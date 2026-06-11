Juvenal Olmos le recomienda al Tribunal de Disciplina de la ANFP qué hacer con Javier Correa: “Sí o sí”

El ex DT de La Roja aconseja al Tribunal de Disciplina qué hacer con Javier Correa tras sus fuertes críticas al árbitro Nicolás Gamboa.

Colo Colo está concentrado en el compromiso de este sábado ante Cobresal por la Liga de Primera 2026, encuentro que le pondrá punto final a la primera rueda y abrirá paso a la fase de grupos de la Copa Chile.

El Cacique mira con atención la situación de Javier Correa, quien fue denunciado por el Sindicato de Árbitros en conjunto con Nicolás Gamboa tras los dichos del delantero en la caída alba ante Huachipato el domingo pasado.

Correa, eso sí, el día de ayer subió un video a las Redes Sociales de Colo Colo en donde se disculpaba con Gamboa por su exabrupto y aludió a que la ‘calentura del momento’ lo hizo reaccionar de esa forma.

Correa podría ser sancionado. | Foto: Photosport

Uno que cree que debe haber sanción para el delantero es Juvenal Olmos, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports dijo que “Al margen de que sea Javier Correa, tiene que haber una sanción sí o sí”.

“Si no, de alguna forma se confirma que puedes tener un exceso, agredir verbalmente y que después con una disculpa queda en nada”, complementó sobre este tipo de situaciones que se ha venido repitiendo en el fútbol chileno.

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¿Habrá sanción? Javier Correa está citado para el martes 16 de junio en el Tribunal de Disciplina de la ANFP donde hará sus descargos y espera no ser sancionado para la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

El delantero Javier Correa fue denunciado por el Sindicato de Árbitros ante el Tribunal.

El exfutbolista Juvenal Olmos exigió públicamente una sanción penalizadora para el jugador albo.

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