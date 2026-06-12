El Cacique tiene a "Takeshi" entre ceja y ceja para este mercado. En Limache ya estarían totalmente al tanto de la situación.

Con la apertura del mercado de pases cada vez más cerca, Colo Colo ya comienza a analizar posibles refuerzos para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. Uno de los nombres que ha tomado fuerza en las últimas semanas es el de Jean Meneses, figura de Deportes Limache y una de las revelaciones del torneo.

El experimentado extremo ha destacado con la camiseta de los Tomateros desde su llegada a comienzos de temporada, despertando el interés de varios clubes. Sin embargo, existe un detalle en su contrato que podría transformarse en una gran oportunidad para el Cacique.

La cláusula de Jean Meneses que abre una puerta para Colo Colo

Actualmente, Jean Meneses posee una cláusula de salida de 250 mil dólares en su contrato con Deportes Limache, una cifra que resulta accesible considerando el mercado actual del fútbol chileno.

Jean Meneses es una de las grandes cartas de Colo Colo en este mercado. (Foto: Andres Pina/Photosport)

No obstante, existe una condición importante: dicha cláusula solo aplica para equipos del extranjero, por lo que Colo Colo no podría ejecutarla directamente para quedarse con el jugador. Pese a ello, en Macul tienen motivos para mantener la ilusión.

El detalle contractual que podría favorecer al Cacique

El vínculo de Meneses con Deportes Limache finaliza en diciembre de 2026, situación que le permitirá negociar libremente con cualquier club una vez que ingrese en los últimos meses de contrato, de acuerdo con la normativa vigente.

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Además, si no aparece una oferta desde el extranjero que active la cláusula de salida, la dirigencia de Blanco y Negro podría sentarse a negociar directamente con Limache para alcanzar una cifra cercana a los 250 mil dólares, monto que podría resultar atractivo para las arcas del cuadro cervecero.

De esta manera, aunque la cláusula no esté diseñada para clubes nacionales, termina convirtiéndose en una referencia económica que podría facilitar eventuales conversaciones entre ambas instituciones.

Meneses aparece como una de las prioridades de Colo Colo

La búsqueda de un extremo es una de las necesidades identificadas por el técnico Fernando Ortiz de cara al segundo semestre. En ese escenario, el nombre de Jean Meneses encaja por experiencia, actualidad y conocimiento del medio local.

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El atacante ha sido una de las figuras de Deportes Limache durante la primera rueda y su rendimiento lo ha llevado a posicionarse como uno de los futbolistas más codiciados del mercado nacional.

DATOS CLAVE

El extremo Jean Meneses destaca como posible refuerzo de Colo Colo para el segundo semestre.

El jugador posee una cláusula de salida de 250 mil dólares válida solo para el extranjero.

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