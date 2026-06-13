El entrenador Fernando Ortiz confirmó el equipo titular en Colo Colo para su último compromiso por la primera rueda de la Liga de Primera 2026.

Este sábado Colo Colo recibe a Cobresal por la decimoquinta fecha de la Liga de Primera 2026, donde el Cacique quiere seguir aumentando su ventaja como líder indiscutido del torneo.

Los albos están en la cima con 33 puntos y quieren sacarse de encima la derrota de la semana pasada ante Huachipato por la Copa de la Liga, para volver a la senda del triunfo.

Por ello, el entrenador Fernando Ortiz manda a la cancha a sus mejores hombres, considerando la baja por suspension del defensa Joaquín Sosa. El zaguero uruguayo será reemplazado por Erick Wiemberg.

En el arco vuelve Gabriel Maureria tras su estadía en La Roja Sub 20, así como el lateral Diego Ulloa que viene de la gira por Europa con la Selección Chilena.

Mientras que el tridente en ataque estará conformado por Lautaro Pastrán, que se empieza a ganar el puesto, junto al juvenil Leandro Hernández y el goleador Javier Correa.

Para esta partido tampoco estará disponible por lesión el volante Claudio Aquino, quien suma tres compromisos al margen.

Publicidad

Cabe recordar que el rival de turno de los albos está peleando en la zona baja, pues está en la antepenúltima posición (14°) con 13 puntos, solo dos unidades por encima del descenso.

La formación de Colo Colo vs. Cobresal

Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa; Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Javier Correa.

La formación de Colo Colo vs. Cobresal. (Foto: @ColoColo)

Publicidad

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Cobresal?

El partido entre Colo Colo y Cobresal se disputa este sábado 13 de junio desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 15 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis