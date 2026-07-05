Los Albos ya proyectan el duelo clave por Copa Chile ante los recoletanos, donde podrían sellar definitivamente su paso a la siguiente ronda.

Colo Colo quiere dejar atrás la dura caída ante O’Higgins y enfocarse de lleno en su objetivo inmediato: asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Chile.

Para ello, el equipo dirigido por Fernando Ortiz enfrentará este lunes a Deportes Recoleta en el Estadio Monumental, en un duelo clave para sus aspiraciones en el torneo.

Tras el tropiezo en Rancagua, el “Tano” movería piezas y apostaría por una formación mucho más estelar, dejando de lado el equipo alternativo que no logró responder. La intención es clara: recuperar solidez y jerarquía en un partido que puede marcar el rumbo del grupo.

Así formaría Colo Colo ante Recoleta

Según lo informado por el portal Cacique Pasión, Colo Colo formaría con Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; dejando en ataque a Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

Fernando Ortiz volvería a apostar por un once más estelar ante Recoleta (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Uno de los focos también está puesto en la irrupción de Vicente Martínez, mediocampista formado en casa que podría tener una gran oportunidad. El canterano es considerado uno de los proyectos más prometedores del club, y su inclusión responde a la intención de Ortiz de seguir potenciando talento joven, pero ahora acompañado de una base más experimentada.

Publicidad

De esta manera, el “Cacique” se prepara con un once más competitivo y equilibrado, buscando dar vuelta la página y quedarse con un triunfo que le permita encaminar su clasificación y recuperar confianza ante su gente.

¿A qué hora juega Colo Colo vs. Deportes Recoleta?

Cabe recordar que el Popular recibe al elenco recoletano este lunes 6 de julio, a contar de las 19:30 horas en el Estadio Monumental.