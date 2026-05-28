El estratega Fernando Ortiz mueve el tablero y prepara esta formación ante La Serena.

Colo Colo disputa hoy un duelo crucial dentro de la Liga de Primera, en la que los ‘Albos’ viajarán a la cuarta región para enfrentarse a Deportes La Serena por la 14° fecha del fútbol chileno.

Los dirigidos por Fernando Ortiz esperan aprovechar su buena cosecha de resultados para seguir firmes en la punta y seguir estirando su diferencia con los perseguidores que tiene en la lucha por el título.

Para este compromiso, el ‘Tano’ movería el tablero tras no poder contar con Tomás Alarcón, quien fue expulsado ante la U. Católica y su reemplazante sería Lautaro Pastrán

De esta forma, la alineación de Colo Colo sería con: Gabriel Maureira en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

Colo Colo quiere conseguir un triunfo ante La Serena | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes La Serena y Colo Colo se disputará este sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

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