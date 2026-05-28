Universidad Católica confirma su formación para enfrentar a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Universidad Católica salta hoy al terreno de juego a disputar uno de sus duelos más importantes en los últimos años, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentarán a Boca Juniors por la última fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero ha pasado la página de lo que fue la derrota en el clásico ante Colo Colo y pone el foco en este duelo, en la sorprende con cambios en su onceno para este compromiso.

El DT le dará la camiseta de titular a Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas, quienes ingresan al once estelar en reemplazo de Daniel González y Justo Giani, los que esperarán por su oportunidad en la banca de suplentes.

De esta forma, la Universidad Católica saltará a la cancha con Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena en la defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en el mediocampo; Fernando Zampedri y Clemente Montes en ataque.

La UC quiere dar el gran golpe | Foto: Photosport

El duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica se disputará este jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas en Estadio La Bombonera.

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