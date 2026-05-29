Mientras el plantel de la UC está tasado en 15,68 millones de euros, esto vale el de Estudiantes de La Plata

El duelo entre Cruzados y Pincharratas no solo promete alto nivel futbolístico, sino también un marcado contraste económico entre ambos planteles.

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en una llave que enfrenta a dos equipos con presente sólido en el plano continental.

Los Cruzados llegan a esta instancia tras una campaña competitiva en la fase de grupos, donde lograron instalarse entre los mejores del torneo tras ganar el Grupo D, en el cual compartieron zona con Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona de Guayaquil.

Por su parte, los “Pincharratas”, dirigidos por el uruguayo Alexander Medina, cuentan con un plantel de jerarquía y experiencia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo A, donde enfrentaron a Flamengo, Independiente Medellín y Cusco FC de Perú.

La UC quiere eliminar a otro cuadro argentino en el certamen continental | FOTO: Facundo Morales/Fotobaires/Photosport

Ahora, ambos equipos se verán las caras en una serie que promete alta intensidad y que tendrá como atractivo adicional la diferencia de realidades económicas entre los planteles.

La millonaria diferencia entre la UC y Estudiantes

Según cifras de Transfermarkt, el plantel de la Católica está tasado en aproximadamente 15,68 millones de euros, con figuras como Justo Giani (2,5 millones de euros), Daniel González (1,8 millones de euros) y Jhohan Valencia (1 millón de euros) entre los más valorados.

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En tanto, Estudiantes presenta un plantel valorizado en cerca de 45,83 millones de euros, con nombres destacados como Tomás Palacios (6 millones de euros), Tiago Palacios (4,5 millones de euros) y el colombiano Edwin Cetré (3,5 millones de euros).

En ese contexto, la gran interrogante que surge es si la diferencia en la valoración de los planteles terminará inclinando la balanza en una llave que promete ser muy pareja dentro del campo de juego.

En resumen…

Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, en una llave que también muestra una importante diferencia en la valoración de sus planteles.