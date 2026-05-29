El DT abordó las situaciones de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez contra Deportes Concepción. No estarán en la convocatoria.

Universidad de Chile se prepara para recibir a Deportes Concepción. El elenco estudiantil se medirá ante el cuadro penquista sin dos de sus mayores figuras: así lo confirmó Fernando Gago.

En conferencia de prensa, el DT argentino lamentó las ausencias de Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez. Ambos defensores centrales no serán considerados en el encuentro.

Por contraparte, el entrenador calmó las aguas por Israel Poblete. Si todo marcha a la perfección, el volante sí estará en la lista de citados para enfrentarse al conjunto sureño.

“En el caso de Matías y Nico, todavía no van a estar disponibles. Veremos si la semana que viene van a ser parte de los entrenamientos y después veremos cuándo están disponibles para jugar cuando lo considere”, lanzó.

“Y en el caso de Israel, veremos cómo está hoy. Sintió una pequeña molestia, pero no creo que sea nada grave, así que creo que va a poder estar en consideración”, agregó el estratega.

Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez se ausentarán en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción

A su vez, el director técnico se refirió al descanso que tuvo su plantel. Cabe consignar que el duelo contra O’Higgins fue suspendido por la participación internacional de los de Rancagua.

“Las semanas de trabajo fueron muy buenas. La verdad que se trabajó mucho lo que necesitábamos, tanto de la parte física, de tratar de acomodar algunos valores de entrenamiento para encontrar el rendimiento que queremos”, cerró.

En resumen:

El entrenador Fernando Gago confirmó que Universidad de Chile no contará con Matías Zaldivia ni Nicolás Ramírez para el próximo partido.

confirmó que Universidad de Chile no contará con Matías Zaldivia ni Nicolás Ramírez para el próximo partido. Los defensores Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez se encuentran en proceso de recuperación y se evaluará su regreso a las prácticas.

y se encuentran en proceso de recuperación y se evaluará su regreso a las prácticas. El volante Israel Poblete se mantiene bajo observación por una molestia menor, pero se proyecta su inclusión en la convocatoria.