Su contrato expira a fines de est2 2026, por lo que desde la dirigencia alba deben ya agilizar el trámite para evitar que el jugador salga libre a final de esta temporada.

Leandro Hernández vive el mejor momento de su joven carrera. El canterano de Colo Colo se ha transformado en una de las grandes figuras del equipo de Fernando Ortiz durante esta temporada, ganándose un puesto como titular sin depender de la regla Sub 21 y convirtiéndose en una pieza importante en el esquema albo.

Con apenas 20 años, el atacante suma cuatro goles y tres asistencias en 18 partidos disputados esta temporada, números que han impulsado a Blanco y Negro a acelerar las gestiones para renovar su contrato, cuyo vínculo finaliza en diciembre de 2026.

La intención de la dirigencia es evitar que uno de sus principales proyectos deportivos pueda negociar como agente libre a partir de enero de 2027.

El joven delantero de Colo Colo aborda la renovación de su contrato. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

Las conversaciones ya están en marcha entre la concesionaria y Vibra Fútbol, agencia que representa al jugador. Sin embargo, Hernández prefiere mantenerse al margen de las negociaciones y concentrarse únicamente en lo futbolístico.

Consultado en conferencia de prensa sobre el estado de las tratativas para extender su vínculo con el Cacique, el delantero fue categórico: “Eso es un tema que lo ven aparte, yo estoy enfocado en entrenar y jugar que es lo que me hace feliz, lo demás se ve después”.

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Leandro Hernández valora el espacio que Fernando Ortiz entrega a los juveniles

Más allá de su situación contractual, Hernández también destacó el trabajo que viene realizando Fernando Ortiz con los futbolistas formados en casa, una de las características más valoradas del actual proceso albo.

El atacante aseguró que la presencia constante de juveniles en el primer equipo ha sido fundamental para el crecimiento de las nuevas generaciones. “Ahora se ve más, es algo bueno, siento que van agarrando confianza, lo hacen mejor cuando les toca bajar si es que les toca jugar en la proyección”, señaló.

Además, destacó la dificultad que implica mantenerse competitivo cuando alternan entre el plantel profesional y las divisiones inferiores. “Es difícil estar en el plantel, que no te citen y bajar y estar ahí. Mantenerse es lo difícil y siento que lo han hecho bien”, agregó.

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Finalmente, Hernández valoró el respaldo que reciben los jóvenes dentro del camarín albo. “Es un gran apoyo que estén en el plantel”, concluyó el delantero, quien sigue consolidándose como una de las principales apuestas de futuro de Colo Colo mientras su renovación comienza a tomar fuerza en el Monumental.

DATOS CLAVE

Leandro Hernández anotó cuatro goles y tres asistencias en 18 partidos esta temporada.

La dirigencia de Blanco y Negro busca renovar el contrato del delantero de Colo Colo.

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