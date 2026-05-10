Diego Ulloa revela que jugó a media máquina el primer tiempo y explica por qué: “Me sentía mal en verdad”

El lateral izquierdo de Colo Colo reveló el motivo que lo hizo tener un primer tiempo lleno de dudas e imprecisiones.

Colo Colo cumplió la tarea el día de ayer por la Copa de la Liga y derrotó a Deportes Concepción por 3-1 en el Estadio Monumental, compromiso que contó con alrededor de 25 mil espectadores en el recinto de Macul.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz no hizo un mal primer tiempo, pero de igual manera se fue en desventaja. En la segunda fracción, eso sí, los albos jugaron a gran nivel y terminaron ganando el partido por 3-1.

Uno que no brilló como en otras oportunidades fue Diego Ulloa, lateral izquierdo de los albos quien reveló complicaciones en el primer tiempo: “En el primer tiempo tenía un problema en el estómago y me sentía mal en verdad”, confesó.

Ulloa tuvo un discreto primer tiempo. | Foto: Photosport

“Después en el entretiempo hablé con el doctor, me dio unas pastillas y me empecé a sentir bien. yo lo noté también en mi forma”, dijo sobre el cómo cambió su nivel en la segunda fracción ante los lilas.

En el cierre, el formado en las inferiores del Cacique se mostró feliz por el resultado: “Lo bueno es que estoy bien y que pude revertir el primer tiempo, donde no fue lo que yo soy, pero estoy contento porque ganamos”.

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Ahora, el Cacique básicamente se jugará la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga el próximo miércoles, día en donde deberá visitar a Coquimbo Unido en el puerto pirata en busca del triunfo.

En síntesis

Colo Colo derrotó 3-1 a Deportes Concepción ante 25 mil espectadores en el Monumental.

Fernando Ortiz dirigió el triunfo de los albos en el torneo de Copa.

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