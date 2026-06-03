El ex futbolista, Mauricio Pinilla le pega con todo a Carlos Palacios tras su intención de volver a Chile.

En Colo Colo ya empiezan a poner el ojo en lo que será el mercado de pases invernal, en donde los dirigidos por Fernando Ortiz buscarán sumar incorporaciones para nutrir su plantel y encaminarse a lo que es el título de la Liga de Primera, uno de sus grandes objetivos.

Ante esto, ya hay un nombre que empieza a tomar fuerza para llegar al ‘Cacique’ y se trata de Carlos Palacios, el jugador de Boca Juniors que hoy no vive un gran presente en Argentina y que hace unos días, dejó la puerta abierta para poder volver a Colo Colo.

Sobre lo que fueron estos dichos, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió al pensamiento que tiene Palacios en tirar la toalla en Boca Juniors y volver a Colo Colo.

“Él debería tener un discurso totalmente diferente, ‘me la voy a jugar, la voy a tratar de romper, me quiero ganar una camiseta, quiero ser titular en Boca, quiero recuperar el tiempo perdido y aportar lo que valgo’”, declaró.

Palacios quiere volver a Colo Colo | Foto: Photosport

Finalizando, Pinilla encontró insólito los dichos de Carlos Palacios, en la que no tiene el aguante para poder revertir su situación en un gigante como Boca Juniors y poder volver a resurgir, sin tener que pegar la vuelta, otra vez a Chile.

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“Pero tiene un discurso que dan ganas de pegarle un palo en la cabeza… ¡cómo vas a estar discutiendo otra vez volver a Colo Colo con lo que cuesta llegar a Boca Juniors!”, cerró.

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