“Yo si soy futbolista y escucho a Córdova…”: Marcelo Barticciotto explota por el presente de La Roja

En la Selección Chilena sigue siendo tema lo que es el trabajo de Nicolás Córdova al mando del equipo de todos, el que no ha dejado muy conforme a los hinchas nacionales por lo que ha mostrado ‘La Roja’ en sus últimos compromisos amistosos.

Sobre esto, el ex futbolista Marcelo Barticciotto ocupó su espacio en Radio Cooperativa para hablar del proceso del DT nacional en ‘La Roja’, en la que no está para nada contento con lo que es el discurso que emplea el estratega en la selección.

“Yo si soy futbolista y escucho a Nico Córdova, no juego, no salgo a jugar los partidos, porque es muy pesimista su mensaje y no ahora, de siempre”, parte señalando Córdova.

Agregando a esto, el ‘Barti’ siente que en su rol como entrenador, Nicolás Córdova podría inyectar un poco más de confianza en sus jugadores y con el discurso para la gente, dejando de lado la negatividad total en cada diálogo del DT con la prensa.

Córdova es apuntado en La Roja | Foto: Photosport

“‘Que no tenemos jugadores’, está bien, es una realidad, pero uno como técnico tiene que confiar en uno y sobre todo levantar a tus futbolistas, no decir ‘a este nivel no podemos jugar o competir’”, remarca.

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Finalizando, Barticciotto siente que Córdova mientras siga en su rol como entrenador, debería mejorar en su verso y entregar más positivismo dentro del plantel y los hinchas, quienes hoy se encuentran decepcionados con la Selección Chilena.

“Yo preferiría un discurso más optimista, no que nos mienta de que iremos al Mundial o que tenemos un gran equipo, pero pucha, si soy futbolista, me gustaría escuchar a mi técnico un poco más positivo”, concluyó.

En Síntesis

Marcelo Barticciotto criticó el discurso pesimista del DT Nicolás Córdova en Cooperativa.

criticó el discurso pesimista del DT en Cooperativa. Los hinchas nacionales están decepcionados por el rendimiento reciente de la Selección Chilena .

. El ex futbolista pidió un mensaje más optimista para motivar a los jugadores.