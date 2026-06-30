Maximiliano Romero cuenta la ayuda extra que recibe para estar a tope en Colo Colo: “Es fundamental”

El delantero de Colo Colo nuevamente fue clave en el triunfo de los albos sobre Unión Española por la Copa Chile.

Colo Colo sumó su tercer triunfo consecutivo en la Copa Chile el día de ayer, toda vez que los albos derrotaron a Unión Española en el Estadio Santa Laura y quedaron a un triunfo de asegurar su presencia en los octavos de final del torneo.

Uno que brilló con luces propias fue Maximiliano Romero, quien una vez finalizado el encuentro se dio el tiempo para atender a la prensa en zona mixta: “En lo personal bien, para seguir sumando, confianza en lo personal, pero lo importante es la suma para el equipo”, dijo.

Colo Colo no sabe de derrotas en la Copa Chile. | Foto: Photosport

Romero, incluso, revela la ayuda extra que recibe para estar a tope en los albos: “Goles son goles, todo suma para la cabeza, para seguir confiando en uno mismo. Esto es trabajar. Yo tengo una persona que me ayuda en lo mental para seguir fuerte de la cabeza que es fundamental en este deporte”.

“Con trabajo todo se saca adelante. Trabajar en uno, para el equipo y que el equipo te de confianza es lo importante para seguir creciendo”, remató en el cierre antes de subirse al bus de Colo Colo.

Ahora, el Cacique tiene una chance de oro este jueves para dejar sellada su presencia en la siguiente etapa de la Copa Chile y, de esa manera, poder afrontar los últimos dos compromisos de fase de grupo sin presión y dándole descanso a algunos titulares.

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En síntesis

Colo Colo logró su tercer triunfo consecutivo en Copa Chile tras vencer a Unión Española.

El delantero Maximiliano Romero reveló que trabaja con un especialista en el aspecto mental.

Colo Colo buscará sellar su clasificación a octavos de final este próximo jueves.