Maximiliano Romero responde al cariño que le entrega el hincha de Colo Colo: “El más grande de Chile”

El delantero de Colo Colo nuevamente marcó, fue aplaudido por los hinchas y el jugador respondió al afecto que le entregan.

Colo Colo se hizo fuerte en el Estadio Monumental el día de ayer para derrotar a Deportes Concepción por 3-1 y quedar al tope del Grupo A de la Copa de la Liga. Eso sí, tiene un partido más que Coquimbo Unido, cuadro que hoy enfrenta a Huachipato en el puerto pirata.

Si bien el equipo dirigido por Fernando Ortiz arrancó en desventaja, en el segundo tiempo pasó la aplanadora y el encargado del empate transitorio fue nada más ni nada menos que Maximiliano Romero.

El delantero habló con Redgol una vez finalizado el encuentro y entregó sus sensaciones tras el gol y el desempeño del equipo en general: “Estamos trabajando para que el equipo agarre confianza con los goles”, dijo.

Romero está en racha con los albos. | Foto: Photosport

Romero rescató que el de ayer fue su tercer partido consecutivo marcando, considerando el gol que le hizo a la Universidad de Concepción y luego a Coquimbo Unido: “Lo bueno es que vengo anotando y eso es importante para que un delantero siga con confianza”.

Sobre el cariño del hincha, Romero es claro en decir que “Es un club grande, el más grande de Chile y uno tiene que hacer goles que es lo que tiene que hacer un delantero. La exigencia está y yo me lo tomo con tranquilidad”.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Maximiliano Romero está en racha con los albos y buscará seguir ese camino el próximo miércoles, día en donde los albos visitarán a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga.

En síntesis

Colo Colo lidera el Grupo A de Copa de la Liga tras vencer 3-1.

Maximiliano Romero anotó el empate y suma tres partidos consecutivos marcando goles.

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