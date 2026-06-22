Aprovechando la invitación por el aniversario de Millonarios, Colo Colo viajará a Colombia para quedarse por unos días.

Mientras que en Colo Colo se enfocan en la Copa Chile tras terminar como líderes la primera rueda de la Liga de Primera 2026, la dirigencia piensa más allá tanto en la búsqueda de refuerzos como la preparación del segundo semestre.

En esa línea, el Cacique tiene pactado un partido amistoso internacional contra Millonarios de Colombia el sábado 18 de julio, donde visitará el estadio El Campín de Bogotá en el marco del aniversario 80 del equipo cafetalero.

Pero los albos no solo viajarán al país caribeño para afrontar este compromiso, pues aprovecharán la instancia para desarrollar una intertemporada en aquellas tierras.

En Colo Colo vivirán una intertemporada en Colombia. (Foto: @ColoColo)

La intertemporada de Colo Colo en Colombia

Así lo dio a conocer este lunes el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, quien adelantó que el cuadro popular partirá a Colombia una semana antes, el domingo 12 de julio.

Con ello, tendrán al menos cinco días de trabajo en suelo colombiano, que servirá para compenetrar al plantel de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera, que arranca el fin de semana del 26-26 de julio.

Publicidad

El vuelo colocolino será tras la fase de grupos de la Copa Chile, donde deben enfrentar a O’Higgins (25 de junio y 2 de julio), Unión Española (29 de junio), y Deportes Recoleta (6 de julio).

Esta sería la primera vez que los albos hagan una intertemporada en el extranjero, pues en años anteriores se hizo algo similar en Chile, donde el lugar favorito había sido el campo deportivo del Sifup en Pirque.

En síntesis

Colo Colo disputará un partido amistoso ante Millonarios el 18 de julio.

disputará un partido amistoso ante Millonarios el 18 de julio. 12 de julio viajará el equipo popular para comenzar sus trabajos en Colombia.

viajará el equipo popular para comenzar sus trabajos en Colombia. Primera intertemporada internacional del club, tras haber realizado las anteriores en Pirque.