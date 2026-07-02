El entrenador Fernando Ortiz tomó una sorpresiva decisión con Arturo Vidal en la visita de Colo Colo a O'Higgins por Copa Chile.

Este jueves Colo Colo juega su cuarto partido por la Copa Chile 2026, donde visita a O’Higgins de Rancagua en duelo pendiente por la segunda fecha del Grupo E.

El Cacique llega como líder exclusivo con nueve puntos, pues ha ganado los tres partidos que ha disputado hasta el momento, mientras que el Capo de Provincia está en la cuarta posición con dos unidades.

Además, los albos tienen una ventaja de cinco puntos ante sus escoltas, por lo que en este partido el entrenador Fernando Ortiz hace varios cambios, también obligado por las siete bajas que trae entre lesiones y suspensiones.

Ellos son Marcos Bolados, Fernando De Paul, Claudio Aquino, Javier Correa, Lautaro Pastrán y Jonathan Villagra por lesión, más el juvenil Felipe Raipán que está castigado por dos fechas.

¿Y por qué no está Arturo Vidal?

Pero además, hay otra ausencia en el equipo titular que sorprende a todos y es la de Arturo Vidal. Se esperaba que el King fuera titular esta noche en Rancagua, pero finalmente quedó en el banco de suplentes.

¿El motivo? Solo por decisión técnica del Tano Ortiz, quien buscará darle rodaje al resto del plantel, por lo que en su lugar ingresará Javier Méndez. Esto trae consigo un cambio de esquema, dejando de lado el 3-5-2 para volver a un 4-3-3.

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¿A qué hora es el partido de O’Higgins vs. Colo Colo?

El Cacique visita al Capo de Provincia este jueves 2 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua. Este partido es transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max.

En síntesis