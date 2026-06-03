El "Tano" ya busca el once para el trascendental duelo ante los "Acereros".

Colo Colo ya prepara uno de los partidos más importante de su semestre. El Cacique visitará a Huachipato en el Estadio CAP por la última fecha de la Copa de la Liga con la obligación de ganar y esperar una ayuda desde el duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Concepción para poder avanzar a las semifinales.

La tarea no será sencilla para Fernando Ortiz. El cuadro albo llega golpeado por varias ausencias importantes, ya que además de los lesionados Marcos Bolados y Fernando de Paul, tampoco podrá contar con los seleccionados nacionales Diego Ulloa, Víctor Felipe Méndez y Gabriel Maureira (Sub-20).

A eso se suma otro inconveniente para el entrenador argentino, quien tampoco podrá estar en la banca debido a una suspensión. Pese a ello, el cuerpo técnico ya trabaja en una formación que presenta varias novedades respecto al equipo que viene de derrotar a Deportes La Serena.

Fernando Ortiz ya prueba oncena titular para el crucial duelo ante Huachipato.

Durante la práctica de este miércoles, el Popular comenzó a delinear el equipo que buscará seguir con vida en el certamen y mantener la ilusión de alcanzar una nueva definición.

La formación que probó Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Según informó el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, Fernando Ortiz ensayó con una oncena integrada por Eduardo Villanueva en el arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Erick Wiemberg en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ofensiva.

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Sin embargo, no todo está definido. El principal foco de incertidumbre está en la zona media, donde Sebastián Vega pelea el puesto con Rodrigo Catalán, quien no participó del entrenamiento debido a su presencia en el Superclásico Sub 18 ante Universidad de Chile.

Claudio Aquino sigue siendo la gran duda de Fernando Ortiz

Además de las bajas confirmadas, el cuerpo técnico sigue atento a la evolución física de Claudio Aquino. El volante argentino quedó fuera del último compromiso ante Deportes La Serena debido a una tenosinovitis pes anserina en la rodilla izquierda.

Por ahora, su presencia ante Huachipato sigue siendo una incógnita. Durante los próximos entrenamientos se evaluará su condición física para determinar si puede transformarse en una alternativa para un partido donde Colo Colo se juega gran parte de sus opciones de seguir avanzando en la Copa de la Liga.

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DATOS CLAVE

Colo Colo visitará a Huachipato con la obligación de ganar en la Copa de la Liga.

El entrenador Fernando Ortiz no estará en la banca alba debido a una suspensión.

El volante Claudio Aquino es duda ante Huachipato por una lesión en la rodilla.