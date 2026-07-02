El "Tano" sigue demostrando que su confianza en la cantera es total. Esta vez, una nueva figura de la Sub-18 fue incluida en la nómina.

La nómina de Colo Colo para enfrentar a O’Higgins por Copa Chile trajo una sorpresa que rápidamente llamó la atención: la inclusión del juvenil Pierre Allende, una de las grandes promesas de la cantera alba.

En medio de las bajas, como la del también juvenil Felipe Raipán por expulsión, el técnico Fernando Ortiz decidió mirar hacia el semillero y apostar por un nombre que viene empujando con fuerza desde las divisiones inferiores.

La presencia de Allende no es casualidad. El atacante categoría 2009 ha tenido una semana completa trabajando con el primer equipo, ganándose su lugar en la citación gracias a su rendimiento y proyección.

Con apenas 17 años, el joven delantero aparece como una alternativa real en ofensiva, algo que refleja la confianza del cuerpo técnico en su desarrollo.

¿Quién es Pierre Allende?

Se trata de un futbolista formado íntegramente en Macul, donde llegó siendo apenas un niño para integrarse a la sub 8 del “Cacique”. Oriundo de Peñalolén, ha ido quemando etapas rápidamente hasta transformarse en una de las figuras de la actual sub 18, equipo que incluso disputará la final de su categoría ante Universidad de Chile.

Pierre Allende es la nueva apuesta del “Tano” que emerge desde la cantera alba.

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Dentro de la cancha, Allende se desempeña principalmente como extremo por derecha, aunque también puede ocupar el rol de centrodelantero. Quienes lo siguen de cerca según recoge DaleAlbo, destacan su potencia física, velocidad y disciplina táctica, cualidades poco habituales para su edad y que lo han convertido en un jugador diferencial en el fútbol joven.

Su proyección incluso trasciende a nivel de clubes. Habitual seleccionado nacional en su categoría, todo indica que será parte de la delegación de Chile que disputará el Mundial juvenil en Qatar en noviembre, lo que confirma el alto concepto que existe sobre su talento.

Así, en medio de una convocatoria cargada de jugadores formados en casa, la aparición de Pierre Allende no solo marca una sorpresa, sino que también refuerza la apuesta de Colo Colo por su cantera, abriendo la puerta a una nueva joya que comienza a asomar en el primer equipo.