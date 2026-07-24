Este es el único canal de TV que transmite Colo Colo vs. Deportes Limache: a qué hora juegan y dónde y cómo ver la Liga de Primera

El Cacique vuelve a la acción tras el Mundial 2026 y enfrentará a un Deportes Limache que llega con un antecedente especial ante los albos.

Tras la pausa obligada por la disputa del Mundial 2026, la Liga de Primera vuelve a tomar protagonismo y los equipos nacionales regresan a la competencia con nuevos objetivos para afrontar la segunda parte de la temporada.

Uno de los encargados de darle el puntapié inicial a esta nueva etapa será Colo Colo, que abrirá la fecha 17 del campeonato nacional cuando reciba este viernes 24 de julio a Deportes Limache en el Estadio Monumental.

El Cacique llega con la misión de hacerse fuerte como local y mantener su posición en la parte alta de la tabla, mientras que los Tomateros buscarán dar la sorpresa en su visita al recinto de Macul.

Con el regreso de la acción en el fútbol chileno, los hinchas de ambos equipos ya podrán conocer todos los detalles del compromiso: horario, canal de televisión y plataformas para seguir el encuentro en vivo.

Deportes Limache, la inesperada “bestia negra” de Colo Colo | FOTO: Martin Thomas/Photosport

¿A qué hora juegan Colo Colo y Deportes Limache por la Liga de Primera?

El duelo entre albos y tomateros se disputará este viernes 24 de julio a las 20:30 horas de Chile continental.

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TV e Internet: ¿dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache?

El compromiso entre Colo Colo y Deportes Limache será transmitido por la señal de TNT Sports Premium.

Además, los fanáticos podrán seguir el encuentro vía streaming a través de la plataforma HBO Max.