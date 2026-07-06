¿Qué necesita Colo Colo ante Deportes Recoleta para clasificar a los octavos de final de la Copa Chile?

El Cacique se juega esta tarde ante Deportes Recoleta la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Chile.

En medio de la fiebre mundialista se está desarrollando la fase de grupos de la Copa Chile, donde Colo Colo saltará a la cancha este lunes 6 de julio en el Estadio Monumental parar enfrentar a Deportes Recoleta por la Fecha 5 del Grupo E.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz llega al duelo frente a los ‘textileros’ tras una durísima caída ante O’Higgins de Rancagua, equipo que superó a los albos por un contundente 4-1 en la ciudad histórica.

Colo Colo buscará los tres puntos ante Recoleta esta tarde. | Foto: Photosport

Más allá de la derrota sufrida, el Cacique está bien aspectado en la Copa Chile y lidera su zona con 9 puntos, seguido de cerca por O’Higgins con 8 unidades y más atrás por el propio Recoleta y Unión Española, ambos con 4.

El Cacique obtendrá el boleto para los octavos de final de la Copa Chile esta noche si empata o derrota ante Deportes Recoleta. Eso sí, el primer lugar no lo podría asegurar si empata y tendría que esperar hasta la última fecha ante Unión Española en el Estadio Monumental.

Así las cosas, Colo Colo saldrá a la cancha esta tarde buscando los tres puntos que permitan asegurar la clasificación a la siguiente ronda y el primer lugar del Grupo E que lo haría enfrentar a Audax Italiano o Palestino en los octavos de final.

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En síntesis

Colo Colo enfrentará a Deportes Recoleta este lunes 6 de julio por la Copa Chile.

Fernando Ortiz dirige al equipo albo, el cual lidera el Grupo E con 9 puntos.

Estadio Monumental será el escenario donde el Cacique buscará clasificar a los octavos de final.