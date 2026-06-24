“Que no se note tanto que quieren bajar a Colo Colo”: La contundente reacción al castigo de Javier Correa

Fernando Arab, ex director de Blanco y Negro, acusó persecusión para bajar a Colo Colo de la lucha por la Liga de Primera.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió en primera instancia sancionar a Javier Correa con 4 fechas de castigo tras sus dichos en contra del árbitro Nicolás Gamboa, quien denunció al delantero tras el partido entre albos y acereros por Copa de la Liga.

Si bien en el fútbol chileno suele bastar con hacer un video y pedir disculpas, esta vez el delantero trasandino de los albos no contó con el mismo beneficio que alguna vez tuvo Marcelo Díaz y fue duramente sancionado.

El que cree que hay algo más detrás del castigo a Javier Correa es Fernando Arab, ex director de Blanco y Negro y Subsecretario del trabajo, quien a través de su cuenta personal de X sencillamente explotó.

Dura sanción le cayó a Javierr Correa. | Foto: Photosport

“Sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Javier Correa es una vergüenza. Queda en evidencia el sesgo de sus integrantes al no medir con la misma vara situaciones similares ocurridas en el pasado. Ningún pudor”, dijo.

“Que no se note tanto que quieren bajar a Colo Colo. No resiste ningún análisis”, complementó sobre la sanción a Correa y aludiendo que hay una persecución específica con el Cacique en esta materia.

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Cabe recordar que Javier Correa puede apelar a la sanción y seguramente lo hará, en donde se le podría reducir la sanción, hacerla desaparecer o bien también podría aumentar en la cantidad de partidos.

En síntesis

El Tribunal de Disciplina sancionó a Javier Correa con 4 fechas de castigo.

El árbitro Nicolás Gamboa denunció al delantero tras un partido por Copa de la Liga.

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