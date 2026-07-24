¿Qué pasa si Colo Colo gana, empata o pierde ante Deportes Limache por la Liga de Primera?

Colo Colo abre la segunda rueda de la Liga de Primera ante Deportes Limache, con una considerable ventaja en la cima de la tabla.

Colo Colo será el encargado de abrir la segunda rueda de la Liga de Primera 2026 cuando reciba esta jornada a Deportes Limache en el Estadio Monumental, por la fecha 16. El Cacique llega como sólido líder del campeonato nacional y tendrá una gran oportunidad para seguir estirando la diferencia con sus más cercanos perseguidores.

Si los albos consiguen los tres puntos, alcanzarán las 39 unidades, consolidándose en la cima de la tabla. Además, le sacarán 13 puntos de ventaja a Universidad Católica, su escolta con 26, poniendo aún más distancia en la lucha por el título.

Colo Colo busca seguir en la senda de los triunfos en la Liga de Primera (Photosport).

En caso de empate, Colo Colo seguirá siendo el líder exclusivo del torneo, aunque podría ver reducida su ventaja dependiendo de los resultados del resto de la fecha. Universidad Católica (26), Universidad de Chile (24), Coquimbo Unido (24) y Palestino (24) tendrán la posibilidad de descontar terreno.

El escenario más complejo para los dirigidos por Fernando Ortiz sería una derrota. Además de cortar una racha de seis victorias consecutivas en la Liga de Primera, el elenco de Macul podría permitir que sus rivales se acerquen en la tabla. Si Universidad Católica y Universidad de Chile logran imponerse este fin de semana, la distancia con el líder podría reducirse a siete y nueve puntos, respectivamente.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 15 12 0 3 29 12 17 36 2 U. Católica 15 8 2 5 35 20 15 26 3 U. de Chile 15 6 6 3 17 10 7 24 4 Coquimbo Unido 15 7 3 5 22 18 4 24 5 Palestino 15 7 3 5 23 21 2 24 6 Huachipato 15 7 2 6 23 22 1 23 7 Everton 15 6 4 5 19 15 4 22 8 Ñublense 15 5 7 3 18 19 -1 22 9 Deportes Limache 15 6 3 6 30 23 7 21 10 O’Higgins 15 6 2 7 19 22 -3 20 11 Univ. Concepción 15 5 4 6 13 26 -13 19 12 La Serena 15 4 6 5 21 25 -4 18 13 Audax Italiano 15 4 4 7 18 21 -3 16 14 Concepción 15 4 2 9 14 23 -9 14 15 Cobresal 15 4 1 10 19 29 -10 13 16 U. La Calera 15 3 3 9 14 28 -14 12