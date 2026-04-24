“No me calzan”: Claudio Bravo y su duro cuestionamiento al Colo Colo de Fernando Ortiz

Colo Colo pone sus ojos en el duelo ante Universidad de Concepción por una nueva fecha de la Liga de Primera, en el que los ‘Albos’ buscarán volver a los triunfos tras lo que fue su caída ante Palestino, la que sembró ciertas dudas en el equipo de Fernando Ortiz.

Sobre el presente del ‘Popular’, el ex portero nacional Claudio Bravo tomó la palabra en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar de Colo Colo, en la que indica que ha quedado algo descolocado con ciertos automatismos del equipo que comanda el ‘Tano’.

“Yo lo que veo en Colo Colo son automatismos que a mí por ejemplo no me calzan, tu sabías que Palestino y lo dicen muchos jugadores, se vienen a replegar, pero tú intentas sacar un balón con una línea de cuatro o de cinco, más un arquero”, parte señalando Bravo.

Siguiendo en esa línea, el ‘Capitán’ señala que ante esta alta cantidad de jugadores en la zona defensiva, hacen que se haga muy complicado lograr superioridades en ataque para Colo Colo, lo que ha sido la gran problemática de este equipo.

Colo Colo quiere volver al triunfo | Foto: Photosport

“Luego le sumas un mediocentro e intentas sacar con seis jugadores (la pelota) y uno es el marcaje, son seis contra uno ¿y tú quieres ser superioridad númerica hacia adelante? es imposible”, declaró.

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Concluyendo, Bravo siente que Colo Colo debe mejorar lo que es su salida con balón, en la que no necesita tanto personal de jugadores y que estos deben poder complementarse de mejor forma en el ataque para poder llegar al área rival con más peso.

“Si tú necesitas sacar el balón desde el fondo es un dos contra uno, pero Colo Colo lo hace con cuatro o cinco intentar sacar el balón contra un delantero que te marca, esto es fin de semana tras fin de semana y ¿donde está la corrección?”, cerró.

En Síntesis

El ex portero Claudio Bravo criticó los automatismos tácticos de Colo Colo en ESPN.

criticó los automatismos tácticos de en ESPN. El equipo dirigido por Fernando Ortiz enfrentará a Universidad de Concepción tras perder ante Palestino.

enfrentará a Universidad de Concepción tras perder ante Palestino. Bravo señaló que el Cacique utiliza demasiados jugadores en defensa, dificultando la superioridad numérica ofensiva.