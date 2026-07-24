Carlos Villanueva aprueba a este posible refuerzo para el arco de Colo Colo: “Demostró que…”

El ex jugador de fútbol hace eco de un fuerte rumor en el Mercado de Fichajes para el segundo semestre de Colo Colo.

Colo Colo vuelve a la acción de la Liga de Primera 2026 este viernes 24 de julio en el Estadio Monumental, recinto donde deberá recibir a Deportes Limache por la Fecha 16 con la misión de dejar los tres puntos en casa.

Lamentablemente para Fernando Ortiz, los albos todavía no ostentan ningún refuerzo para el segundo semestre, situación que tiene incómodo tanto al cuerpo técnico como a los hinchas del Eterno Campeón.

Uno de los nombres que está en el aire y genera opiniones divididas es Voziniha, arquero de Cabo Verde sobre quien Carlos Villanueva opinó en Pelota Parada de TNT Sports: “Tampoco me parece mal arquero para Colo Colo, quedó demostrado en la Copa del Mundo más allá de que juegue en la segunda división de Portugal”, dijo.

¿Vozinha al Estadio Monumental? | Foto: Getty Images

“Entonces, sí, no es el nombre que quería Fernando Ortiz, pero puede ganar en el tema del Marketing y también un arquero que demostró que tiene cualidades para ser el arquero de Colo Colo”, agregó.

En el cierre, el ‘Piña’ destaca el buen mundial que realizó el caboverdiano: “Lo hizo de muy buena manera en el Mundial, que fue recién, entonces: ¿por qué no podría tener un buen desempeño en Colo Colo?”.

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Lo cierto es que Colo Colo no cuenta con refuerzos para la segunda mitad del año donde quiere asegurar el título de la Liga de Primera 2026 y la clasificación a Copa Libertadores de América lo antes posible.

En síntesis

Colo Colo enfrenta este viernes 24 de julio a Deportes Limache por la Fecha 16.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, es opción como posible refuerzo en Colo Colo.

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