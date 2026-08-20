Se despidió de Colo Colo y vive una pesadilla en Europa: “Ha sido como una película”

Darko Fiamengo emigró del elenco albo y recaló en Suecia. Sin embargo, ha tenido que divagar lejos de su tierra natal. ¿Por qué?

Representar a Colo Colo es un privilegio, lo que bien sabe un futbolista que se formó en Macul. Tras despedirse del cuadro popular, se aventuró con la misión de jugar en Europa, pero ello no resultó como soñaba.

¿De quién se trata? Ese es el caso de Darko Fiamengo. Luego de abandonar el conjunto albo a comienzos de 2026, el defensa central cruzó el charco con la ilusión de sumar experiencia en el profesionalismo.

No obstante, su arribo a Suecia no fue el esperado, tal como confesó a AS Chile. El negocio que tenía listo fue un malentendido y por ello ha tenido que divagar por distintos países.

“Ha sido como una película. Mi agente de ese entonces me dijo que había un club de Tercera (de Suecia) que estaba interesado. Y bueno, me contactaron unas personas que se hacían llamar inversores de ese equipo“, explicó.

“Ahora bien, eran futuros inversores. El leve detalle que no me contaron es que, en realidad, era como una Quinta División, algo semi-profesional. Yo tampoco indagué, porque si a uno lo contactan, es para algo serio“, agregó.

Darko Fiamengo se despidió de Colo Colo y no encontró continuidad en Europa. (Foto: Colo Colo)

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Salió de Colo Colo y vive una pesadilla

Tras ello, el zaguero, que ha pasado por India, Albania y Croacia en búsqueda de oportunidades, le dejó un mensaje a sus colegas que anhelen el mismo objetivo. No solo se trata de ser bueno en la cancha.

“Como consejo a cualquier chico que quiera venir a Europa, sin previamente tener un contrato: no vengan si no tienen el pasaporte (comunitario) listo. Ese fue el error que cometí“, advirtió.

“Regresaré el 25 de agosto (…) Fue un año de malas decisiones y de mala suerte. Me sirvió mucho como experiencia de vida, pero lamentablemente no pude competir en todo el año“, comentó.