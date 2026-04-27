Se formó en Colo Colo, fue campeón en la quiebra y alucina con Gabriel Maureira: “Ahora tiene que…”

Gabriel Maureira fue la gran sorpresa de Colo Colo en el partido de ayer ante la Universidad de Concepción, compromiso que el Cacique se quedó tras un agónico gol de Javier Correa en los descuentos del segundo tiempo.

El joven portero de los albos tuvo la dura tarea de reemplazar al experimentado Fernando de Paul, quien posiblemente esté fuera de las canchas un par de meses y lo hizo de gran manera respondiendo cuando fue requerido.

Uno que aprobó el debut de Maureira fue Eduardo Lobos, formado en las inferiores de Colo Colo: “Dentro de lo difícil con el debut no oficial, porque ya había debutado, tuvo cosas rescatables, se mostró tranquilo”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Maureira se mostró seguro en el arco albo. | Foto: Photosport

El ex portero de fútbol alucina con Maureira y valora la confianza que le entregó Fernando Ortiz: “En términos generales bien, en el gol no tuvo nada que hacer. Es un buen debut y me quedo con las palabras del técnico y la confianza que le dio”.

“Aprobó, sí. Hizo un partido correcto. Nunca es fácil debutar en Colo Colo, en una cancha y rival difícil. Ahora tiene que seguir mostrando lo buen portero que es con regularidad”, complementó en el cierre.

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De no mediar nada extraño, Gabriel Maureira será el portero titular de los albos el próximo domingo cuando el Cacique se ponga al día en la Liga de Primera 2026 recibiendo a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

En síntesis

El portero Gabriel Maureira reemplazó al lesionado Fernando de Paul en el triunfo de Colo Colo.

El exfutbolista Eduardo Lobos aprobó el desempeño del joven arquero tras su titularidad ante la Universidad.

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