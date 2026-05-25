El mercado de pases en el fútbol chileno comienza a moverse de cara al segundo semestre y el nombre de Diego Valdés irrumpió con fuerza como el gran anhelo de Fernando Ortiz para potenciar a Colo Colo

Ante la posibilidad de que Diego Valdés llegue a Colo Colo una voz más que autorizada desde tierras aztecas salió a respaldar con todo su potencial fichaje. En diálogo exclusivo con BOLAVIP, el histórico mundialista con la Roja, Fabián Estay, aplaudió la idea de ver al volante con la camiseta alba y aseguró que cuenta con la jerarquía necesaria para asumir la conducción del Cacique.

Aunque el mundialista en Francia 1998 reconoció que no ha seguido con total detalle los últimos compromisos del jugador, tiene plena claridad de las condiciones técnico-tácticas que posee el mediocampista ofensivo.

“Sé que estuvo mucho tiempo lastimado, que ha tenido pincelazos. No deja de ser un gran jugador, no se le ha olvidado jugar, por supuesto”, arrancó señalando el otrora volante creativo.

Además, el exseleccionado nacional destacó el conocimiento previo que tiene el estratega del Cacique sobre el futbolista, factor que considera clave para que Valdés rinda a su máximo nivel en Pedrero. “El Tano lo conoce bien, el Tano lo conoce perfectamente y le sacó muy buen rendimiento. Es un jugador de mucha calidad. Si él está sin problemas físicos, creo que puede marcar cierta diferencia”, enfatizó.

Fabián Estay confía plenamente en las condiciones de Diego Valdés.

El salto desde un ritmo mucho más intenso

Para Fabián Estay, otra de las grandes ventajas que traería consigo la incorporación de Diego Valdés radica en el ritmo de competencia al cual está acostumbrado en el plano internacional, remarcando la exigencia del balompié del exterior.

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“Viene de un fútbol muy competitivo… si viene con continuidad, el ritmo del fútbol de afuera es mucho más agresivo, mucho más intenso que el chileno, y yo creo que por ahí tendría que marcar diferencias”, analizó con lucidez el exjugador, valorando la madurez que el volante ha alcanzado en su carrera.

“Colo Colo es el más grande de Chile”

Al ser consultado sobre si la presión de vestir la jineta de conductor en el Estadio Monumental podría ser un factor en contra para el mediocampista, Estay fue categórico en señalar que el currículum de Valdés habla por sí solo, habiendo defendido ya a una de las escuadras más exigentes del continente.

“Condiciones tiene. Tiene una trayectoria importante, sobre todo afuera que le fue muy bien, en el América y todo. El América es el más grande de México, Colo Colo es el más grande de Chile, el equipo más ganador. No creo que le vaya a pesar la camiseta de ninguna manera a un jugador de tanta experiencia”, aseveró de forma tajante.

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Para cerrar, el “Pelusa” apuntó que un renacer futbolístico en el plano local no solo beneficiaría al Cacique, sino que también le abriría una ventana directa de redención con el combinado nacional. “Sí, tal vez en la Selección no rindió lo que tenía que rendir y bueno, por eso quedó en cierta deuda. Pero esto también lo puede hacer caer el día de mañana en una posible convocatoria para poder ayudar a la gente joven”, concluyó Estay en los micrófonos de BOLAVIP.