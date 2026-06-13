El ex Everton llegó como refuerzo a los albos este 2026 y fue la figura indiscutida de Colo Colo ante Cobresal en el estadio Monumental.

El ambiente en Pedrero es de total felicidad colectiva, y no es para menos. La escuadra comandada por Fernando Ortiz ha sabido consolidar una idea de juego vertical, ofensiva y sumamente efectiva que quedó ratificada en un reducto de Macul que fue una verdadera caldera. Con este categórico triunfo por tres tantos a cero frente al elenco de El Salvador, los albos completaron una primera mitad del año perfecta, mirando a todos sus rivales desde el techo de la clasificación general.

La gran figura de la tarde en la victoria sobre Cobresal fue Lautaro Pastrán, quien abrió el camino a la victoria y fue elegido como el mejor jugador del partido por la transmisión oficial. Tras un arranque lleno de dudas y cuestionamientos en Macul, el atacante ex Liga de Quito desveló el drástico cambio que hizo para ganarse la confianza del cuerpo técnico.

“Sí, la verdad que pasado el tiempo me he sentido mucho mejor dentro de la cancha. Me he preparado más, he empezado a entrenar más, más la mente, más el físico y bueno, sabía que estando en un grande como es Colo Colo no podría desaprovechar la oportunidad“, confesó con total honestidad a las pantallas de TNT Sports.

El trámite del compromiso se simplificó de entrada gracias a la puntería alba, ya que a los 11 minutos de la etapa inicial el dueño de casa ya se encontraba en ventaja por 2-0 gracias a las estocadas consecutivas del propio Pastrán y del volante Víctor Felipe Méndez.

Pastrán jugó su mejor partido en Colo Colo

El ariete valoró la efectividad del plantel para golpear rápidamente en el área rival. “Bueno, hoy era un partido muy importante, sabíamos que Cobresal iba a jugar muy cerrado, con línea de cuatro, línea de cinco y preparamos una buena semana. Pudimos hacer un gol temprano y bueno, después se abrió el partido y ellos se cerraron más”, complementó la figura de la jornada.

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Lo que viene para Colo Colo

Con este triunfo inapelable ante los Mineros, Colo Colo no solo ratificó su gran presente en la Liga de Primera, sino que dio un golpe de autoridad gigantesco al sacarle 12 unidades de diferencia a Coquimbo Unido. El plantel albo camina a paso firme hacia el gran objetivo de la temporada, exhibiendo una solidez defensiva y una pegada letal en delantera que tiene a toda la hinchada celebrando con una sonrisa de oreja a oreja.

Tras cerrar esta brillante primera rueda del campeonato nacional, los dirigidos por Fernando Ortiz darán vuelta la página de inmediato para enfocarse en su próximo desafío copero. El Cacique hará su estreno oficial en la Copa Chile el sábado 20 de junio, cuando deban visitar a Deportes Recoleta, buscando mantener el tranco ganador y estirar este momento de gracia que los tiene como el indiscutido candidato a ganarlo todo en el plano local.