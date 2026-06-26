¡No es Gabriel Maureira! Claudio Bravo destaca un inesperado nombre en el recambio del arco de Chile: “Me gusta…”

El bicampeón de América entregó su visión sobre el presente del arco chileno y el proceso de recambio que vive La Roja.

En medio del Mundial 2026, la Selección Chilena sigue avanzando en un proceso de recambio en distintas posiciones, y uno de los sectores donde más atención existe es el arco.

Con el retiro de Claudio Bravo, comienzan a tomar protagonismo nuevos nombres que buscan consolidarse en la Liga de Primera y ganarse un lugar en el Equipo de Todos.

En ese escenario, el puesto de arquero se mantiene como una de las grandes preocupaciones y a la vez oportunidades para el futuro de La Roja, considerando la importancia histórica que ha tenido esta posición en el combinado nacional.

Claudio Bravo y la nueva camada de los arqueros chilenos

En el marco del homenaje en Juan Pinto Durán para conmemorar los diez años de la Copa América Centenario, el ex capitán de Chile se refirió al presente y proyección de los nuevos porteros que empiezan a sumar experiencia.

“Hay chicos con mucha proyección, chicos que lo están haciendo bien. Me gusta Bravo (Christian) también en Huachipato”, señaló el exguardameta del FC Barcelona y Manchester City.

Christian Bravo ha sido uno de los arqueros que ha tenido protagonismo durante esta temporada | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

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Además, el bicampeón de América recalcó que “son chicos que tienen que seguir compitiendo, tienen que seguir jugando, tienen que seguir equivocándose y ahí también va la paciencia de los clubes, la paciencia de los entrenadores en poder aguantar este tipo de situaciones que son propias de la posición”.

Los números de Christian Bravo en Huachipato

Con 19 años y una estatura de 1,91 metros, el arquero de Huachipato ha disputado 16 partidos, en los que ha recibido 23 goles y ha mantenido su arco en cero en cuatro oportunidades.