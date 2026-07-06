El entrenador Fernando Ortiz pierde a otro jugador para el quinto partido de Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Este lunes Colo Colo enfrenta a Deportes Recoleta por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2026, donde el Cacique puede abrochar su clasificación a octavos de final.

Los albos son los líderes esclusivos del Grupo E pese a haber perdido por goleada ante O’Higgins de Rancagua el pasado jueves en El Teniente, ya que venían de tres victorias consecutivas.

Y si bien el cuadro popular sigue dependiendo de sí mismo y para hoy tienen altas expectativas, el entrenador Fernando Ortiz perdió a un nuevo jugador por lesión.

Se trata del defensa uruguayo Javier Méndez, quien fue titular ante el Capo de Provincia y ahora no estará disponible, debido a un edema muscular en el isquiotibial derecho.

La Muralla se encuentra con tratamiento kinésico, tal como fue informado en el parte médico que dio a conocer Colo Colo a través de sus redes sociales.

Javier Méndes se suma a las bajas de Colo Colo. (Foto: Marco VázquezPhotosport)

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En el mismo documento, actualizaron el estado de los otros seis lesionados, donde están Marcos Bolados, Fernando De Paul, Lautaro Pastrán, Jonathan Villagra, Claudio Aquino y Javier Correa. Los dos últimos continúan en reintegro deportivo.

Además, el Tano Ortiz tampoco puede contar con el juvenil Felipe Raipán que debe cumplir su segunda fecha de suspensión, tras la expulsión que protagonizó frente a Unión Española.

Este es el parte médico de Colo Colo.

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Deportes Recoleta?

El partido entre Colo Colo y Deportes Recoleta se juega este lunes 6 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental, con el arbitraje de Piero Maza.

En síntesis