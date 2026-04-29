Este miércoles se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, la sociedad anónima que administra el fútbol profesional de Colo Colo, donde se confirmó el control de Aníbal Mosa ante la retirada del bloque Vial-Ruiz Tagle.

El actual timonel albo está muy cerca de aumentar su paquete accionario, por lo que ya no solo será el máximo accionista individual, sino que tendrá el control total, con siete directores de los nueve de la concesionaria.

Tras la Junta en el Estadio Monumental, Mosa conversó con los medios de comunicación, donde le preguntaron si está la posibilidad que más adelante venda su participación en ByN, traspasando la propiedad a otro inversor.

Ante aquello, el puertomontino no dudó en responder que por ahora no tiene ninguna intención en desprenderse de sus acciones, por lo que continuaría hasta el final del contrato de concesión, que termina en 2035.

“Lo que yo pueda o no pueda asegurar, eso es una cosa que dependerá del destino. Pero yo no tengo ninguna intención de desprenderme de las acciones de Colo Colo”, lanzó Mosa a la prensa.

Respecto a la responsabilidad que tendrá en sus hombros en esta nueva era de Blanco y Negro, expresó: “Una tremenda responsabilidad, la cual de cierta manera requiere mayor trabajo, más dedicación, aunar los conceptos, porque en esta nuva etapa tenemos que subirnos todos a este barco, tenemos que remar todos para el mismo lado”.

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Los objetivos en la nueva era de Blanco y Negro

En esa línea, puso sobre la mesa los objetivos para estos nueve años restantes del contrato de Colo Colo con ByN.

“Tenemos que sacar el estadio adelante, tenemos que profundizar nuestro trabajo en las divisiones juveniles como lo venimos haciendo, tenemos que fortalecer nuestro primer equipo para volver al ruedo inbternacional, tenemos que fortalecer el femeino. Esos van a ser los pilares por los que vamos a trabajar”, indicó el empresario de origen sirio.

Aníbal Mosa continuará con el control de Blanco y Negro. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

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En síntesis