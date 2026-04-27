Agenda de clubes chilenos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana: día, hora y dónde ver EN VIVO

Arranca una nueva semana copera Conmebol con la participación de Universidad Católica, Coquimbo Unido, en Copa Libertadores y de Audax Italiano, O’Higgins y Palestino en Copa Sudamericana.
La acción arranca este martes en la Libertadores, donde Coquimbo Unido tendrá una exigente visita ante Deportes Tolima. Los “Piratas” buscan dar el golpe fuera de casa para meterse de lleno en la pelea por la clasificación en el Grupo B.
El miércoles será el turno de Universidad Católica, que enfrentará como visitante a Barcelona SC. Los cruzados, golpeados por la derrota ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario, necesitan sumar en Guayaquil para no ceder terreno en el Grupo D.
Por la Sudamericana, la jornada también arranca el martes con Audax Italiano visitando a Barracas Central, mientras que más tarde O’Higgins recibirá a Boston River, en un duelo donde los rancagüinos buscarán hacerse fuertes como locales.
El miércoles, en tanto, Palestino protagonizará uno de los desafíos más complejos al enfrentar en casa a Gremio. Los “árabes” intentarán aprovechar su localía para sumar puntos ante uno de los rivales más fuertes del grupo.
Copa Libertadores
Martes 28 de abril
- 22:00 horas Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido – Transmite: ESPN 5 y Disney+.
Miércoles 29 de abril
- 20:00 horas Barcelona SC vs. Universidad Católica – Transmite: CHV, ESPN 5 y Disney+.
Copa Sudamericana
Martes 28 de abril
- 18:00 horas Barracas Central vs. Audax Italiano – Transmite: ESPN 5 y Disney+.
- 22:00 horas O’Higgins vs. Boston River – Transmite: ESPN y Disney+.
Miércoles 29 de abril
- 20:30 horas Palestino vs. Gremio – Transmite: DSports y DGO.