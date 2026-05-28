El cuadro dirigido por Claudio Úbeda ya tiene a sus 11 titulares confirmados para la "Final" frente a la UC.

Universidad Católica se juega una verdadera final este jueves cuando visite a Boca Juniors en La Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El cuadro dirigido por Daniel Garnero llega como líder de la zona con 10 puntos, aunque todavía no tiene asegurada su clasificación a los octavos de final.

Los Cruzados han sabido hacerse fuertes fuera de casa, algo que esperan repetir ante un Boca que llega presionado y obligado a ganar frente a su gente. El cuadro “Xeneize” marcha tercero con siete unidades y necesita sumar sí o sí para seguir con vida en el certamen continental.

El ambiente en Buenos Aires promete ser caliente. Boca no ha logrado convencer del todo en el torneo y la clasificación se transformó en una obligación para Claudio Úbeda y sus dirigidos. En frente estará una UC que sabe que un triunfo la clasificará como líder del grupo.

Hay que dejar el alma, también el corazón 👊🇸🇪 pic.twitter.com/Y1wYfhjYnx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) May 28, 2026

Así, el duelo en La Bombonera aparece como uno de los más atractivos de la jornada de Copa Libertadores, con dos históricos del continente jugándose gran parte de la temporada en noventa minutos.

La formación de Boca Juniors para enfrentar a Universidad Católica

Claudio Úbeda ya tiene definida la oncena titular de Boca Juniors para recibir a los Cruzados en Buenos Aires. El elenco argentino formará con:

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Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Por ahora, la tabla del Grupo D tiene a Universidad Católica como líder con 10 puntos, seguido por Cruzeiro con 8, Boca Juniors con 7 y Barcelona SC ya eliminado con 3 unidades.