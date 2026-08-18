Universidad Católica y Estudiantes se ven las caras por la revancha de los octavos de final de Copa Libertadores. Esta señal de ESPN transmite EN VIVO.

Universidad Católica enfrenta este martes a Estudiantes de La Plata por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los Cruzados buscarán aprovechar la localía en el Claro Arena para conseguir la clasificación a cuartos de final, luego del empate 1-1 registrado en el partido de ida disputado en Argentina.

El encuentro aparece como una verdadera final para el equipo dirigido por la UC, ya que la serie quedó completamente abierta tras el resultado conseguido en La Plata. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre Rosario Central y Corinthians.

La revancha entre Universidad Católica y Estudiantes está programada para este martes 18 de agosto, desde las 20:30 horas, en el Claro Arena.

La UC va en busca del milagro ante Estudiantes (Photosport).

¿Qué señal de ESPN transmite Universidad Católica vs. Estudiantes EN VIVO?

Para quienes quieran seguir el partido por televisión, la señal de ESPN que tiene confirmada la transmisión del duelo es ESPN5.

Además, el trascendental compromiso tendrá una alternativa en televisión abierta para Chile, ya que Chilevisión transmitirá la revancha entre Cruzados y Pincharratas.

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En tanto, quienes prefieran seguir el partido vía streaming podrán hacerlo a través del plan Premium de Disney+, plataforma que contará con la transmisión del encuentro.