Si la UC elimina a Estudiantes, cuándo y contra quién jugaría en cuartos de final de Copa Libertadores

En caso que los Cruzados dejen en el camino a Estudiantes, un duro escollo asoma en la ronda de los cuartos de final de Copa Libertadores.

Universidad Católica sueña con llegar a los cuartos de final de Copa Libertadores. Los Cruzados se enfrentan este martes a Estudiantes de La Plata por la revancha de los octavos de final, con la serie completamente abierta tras el 1-1 en el duelo de ida hace una semana.

En caso de conseguir la clasificación, el elenco de la Franja ya conoce a sus posibles rivales en la siguiente ronda, instancia a la que no clasifica hace 15 años: la UC deberá enfrentarse al ganador de la llave entre Rosario Central y Corinthians, serie que también se encuentra abierta.

Rosario Central y Corinthians definen al probable rival de la UC

Rosario Central y Corinthians igualaron 2-2 en el partido de ida, disputado en el Gigante de Arroyito. La revancha entre ambos equipos está programada para este jueves, desde las 20:30 horas, en el Arena Corinthians, donde se conocerá al rival de Universidad Católica en caso de que los Cruzados superen a Estudiantes.

ROSARIO, ARGENTINA – AUGUST 13: Angel Di Maria of Rosario Central dribbles the ball against Jesse Lingard of Corinthians during a CONMEBOL Copa Libertadores 2026 Round of 16 First Leg match between Rosario Central and Corinthians at Estadio Gigante de Arroyito on August 13, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Así, la UC podría enfrentar en cuartos de final a un viejo conocido del fútbol sudamericano como Corinthians o medirse ante Rosario Central, en caso que eliminen este martes a Estudiantes La Plata en el Claro Arena.

¿Cuándo jugaría la UC los cuartos de final?

Si Universidad Católica elimina a Estudiantes de La Plata, disputará el partido de ida de los cuartos de final como local en el Claro Arena, durante la semana del 8 de septiembre.

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La revancha se jugará durante la semana del 17 de septiembre, en el estadio del equipo que resulte vencedor de la serie entre Rosario Central y Corinthians.

Por lo tanto, si avanza Rosario Central, la UC debería viajar a Rosario para disputar el segundo partido. En cambio, si Corinthians logra imponerse en la serie, los Cruzados deberán trasladarse hasta Sao Paulo para definir su clasificación a las semifinales.