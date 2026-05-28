VIDEO | Hinchas de Boca Juniors generan polémica con cántico contra Universidad Católica y Chile

El cántico de los hinchas de Boca Juniors contras los fanáticos de la UC en Argentina.

Boca Juniors y Universidad Católica disputan hoy un duelo crucial dentro de la Copa Libertadores, en la que ambos equipos se juegan sus opciones para avanzar a la próxima ronda del torneo continental.

En la previa a este duelo, un ambiente bastante hóstil es el que se dejó ver en La Bombonera, en donde los fanáticos de Boca Juniors desde el primer minuto se hicieron sentir contra la hinchada chilena.

Horas antes de iniciar el duelo, los hinchas ‘Xeneizes’ se tomaron una batalla bastante personal con los hinchas chilenos, en la que entonaron un cántico contra Chile.

“Solo le pido a Dios, que se mueran todos los chilenos... Soy bostero y de Argentina, no se olvida la traición a las Malvinas”, fue lo que entonaron los hinchas argentinos.

VIDEO: LOS CÁNTICOS DE LOS ARGENTINOS CONTRA LOS CHILENOS