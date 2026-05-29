Davoo Xeneize deja su fanatismo de lado y se rinde ante la UC y Clemente Montes: “Boca mereció perder”

El reconocido streamer argentino, fanático de Boca Juniors, alabó lo hecho por el cuadro cruzado y el golazo de Clemente Montes.

Boca Juniors tenía la ‘sencilla’ tarea de derrotar a Universidad Católica y timbrar los pasajes a octavos de final de Copa Libertadores de América, pero nada de eso sucedió: derrota en La Bombonera por la cuenta mínima y adiós al torneo continental.

Uno de los hinchas más reconocibles del cuadro argentino en la actualidad es Davoo Xeneize, streamer trasandino quien ayer ‘prendió stream’ y analizó lo que fue la eliminación de su equipo: “Hoy Boca mereció perder. Universidad Católica jugó un partido muchísimo más inteligente que Boca”, dijo en primera instancia.

Montes hizo un golazo descomunal en Argentina. | Foto: Photosport

Davoo no quiso dejar pasar la actitud con la que Boca Juniors enfrentó el partido ante los Cruzados y no se lo mandó a decir con nadie al plantel Xeneize: “Va más allá de lo futbolístico: lo actitudinal, el plantel…”, agregó.

En el cierre, incluso se dio el tiempo para elogiar a Clemente Montes y su descomunal golazo que le dio la clasificación a la UC: “Hasta que llega el gol de Católica que encima es un golazo… se acomoda y la clava en un ángulo. Católica defendió mejor y atacó con más claridad”, concluyó.

Así las cosas, Universidad Católica deleitó a toda Sudamérica el día de ayer con un triunfo que sin duda quedará en la historia por el escenario adverso y porque fue ante uno de los equipos más potentes en este lado del mundo.

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En síntesis

Universidad Católica derrotó 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y avanzó a octavos.

Davoo Xeneize criticó la actitud de Boca Juniors y afirmó que mereció perder el partido.

Clemente Montes anotó el golazo que le dio la clasificación histórica a Universidad Católica.