El mediocampista de la UC habló con la transmisión oficial tras el batacazo en Buenos Aires y se ilusiona con los Cruzados.

Universidad Católica sacó chapa de equipo copero el día de ayer en Argentina, donde se presentó nada más ni nada menos que en La Bombonera para derrotar a Boca Juniors por la cuenta mínima, dejar a los argentinos afuera y clasificar primero de su grupo.

Un jugador que hizo un partido redondo fue Jhojan Valencia, quien finalizado el encuentro habló con la transmisión oficial y analizó: “Partido complicadísimo, venir acá a La Bombonera y ganar no es fácil. Hicimos algo que creo que nadie se imaginaba al principio”, dijo.

La UC logró un triunfo para la historia en Argentina. | Foto: Photosport

Consultado sobre la ilusión que generó el triunfo frente al cuadro trasandino, Valencia no se guarda nada y asegura que sueña en grande con los Cruzados: “El equipo está para grandes cosas, lo hemos demostrado. Ahora a descansar y pensar en lo que viene”.

¿En qué respalda sus palabras? El jugador colombiano cree que “El plantel que tenemos, todos nos preparamos para jugar. El que entra lo hace igual o mejor que el titular. Esa es la fortaleza que hemos tenido”, sumó.

Ahora, Universidad Católica conocerá este viernes a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores de América y el domingo tendrá que viajar hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato por la Fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

Publicidad

En síntesis

Universidad Católica derrotó 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y clasificó primera.

Jhojan Valencia destacó que el plantel cruzado está preparado para grandes cosas tras ganar.

Universidad Católica enfrentará a Huachipato este domingo por la Fecha 14 de Liga 2026.