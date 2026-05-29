Universidad Católica sacó chapa de equipo copero el día de ayer en Argentina, donde se presentó nada más ni nada menos que en La Bombonera para derrotar a Boca Juniors por la cuenta mínima, dejar a los argentinos afuera y clasificar primero de su grupo.
Un jugador que hizo un partido redondo fue Jhojan Valencia, quien finalizado el encuentro habló con la transmisión oficial y analizó: “Partido complicadísimo, venir acá a La Bombonera y ganar no es fácil. Hicimos algo que creo que nadie se imaginaba al principio”, dijo.
La UC logró un triunfo para la historia en Argentina. | Foto: Photosport
Consultado sobre la ilusión que generó el triunfo frente al cuadro trasandino, Valencia no se guarda nada y asegura que sueña en grande con los Cruzados: “El equipo está para grandes cosas, lo hemos demostrado. Ahora a descansar y pensar en lo que viene”.
¿En qué respalda sus palabras? El jugador colombiano cree que “El plantel que tenemos, todos nos preparamos para jugar. El que entra lo hace igual o mejor que el titular. Esa es la fortaleza que hemos tenido”, sumó.
Ahora, Universidad Católica conocerá este viernes a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores de América y el domingo tendrá que viajar hasta Talcahuano para enfrentar a Huachipato por la Fecha 14 de la Liga de Primera 2026.
Atención: Los posibles rivales de Coquimbo Unido y Universidad Católica en octavos de Copa Libertadores
En síntesis
- Universidad Católica derrotó 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y clasificó primera.
- Jhojan Valencia destacó que el plantel cruzado está preparado para grandes cosas tras ganar.
- Universidad Católica enfrentará a Huachipato este domingo por la Fecha 14 de Liga 2026.