Audax Italiano vs. Vasco da Gama: La ÚNICA forma de ver EN VIVO el partido por Copa CONMEBOL Sudamericana

El cuadro itálico enfrenta a Vasco da Gama con la misión de mantenerse en la parte alta del Grupo G de Copa Sudamericana.

Audax Italiano vuelve al concierto internacional este miércoles 6 de mayo, día en donde deberá recibir la visita de Vasco da Gama, compromiso válido por la Fecha 4 del Grupo G de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El cuadro de La Florida llega al partido frente a los brasileños tras un agónico empate conseguido ante Barracas Central en Argentina la semana pasada, mientras que el fin de semana igualó 1-1 con Unión La Calera por la Copa de la Liga.

Audax se quedó con el triunfo en Brasil. | Foto: Getty Images

Vasco, por otro lado, se recuperó de las dudas en el inicio de la Copa CONMEBOL Sudamericana y goleó a Olimpia por 3-0, mientras que en el Brasileirao consiguió un agónico empate 2-2 ante Flamengo en el Estadio Maracaná.

De momento, y por los criterios de desempate, Vasco da Gama está primero en el grupo con 4 puntos, las mismas unidades que tiene Audax Italiano en el segundo lugar y Olimpia en el tercero. En el fondo está Barracas Central con tres puntos.

Audax Italiano vs. Vasco da Gama: ¿Cuándo y a qué hora?

El partido entre chilenos y brasileños arrancará este miércoles 6 de mayo a las 6 de la tarde de Chile continental.

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TV: ¿Cómo ver a Audax vs. Vasco?

D Sports será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, DGO y Amazon Prime en sus planes pagados llevarán el compromiso.