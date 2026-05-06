Audax Italiano vs. Vasco da Gama: La ÚNICA forma de ver EN VIVO el partido por Copa CONMEBOL Sudamericana

Audax Italiano vuelve al concierto internacional este miércoles 6 de mayo, día en donde deberá recibir la visita de Vasco da Gama, compromiso válido por la Fecha 4 del Grupo G de la Copa CONMEBOL Sudamericana.
El cuadro de La Florida llega al partido frente a los brasileños tras un agónico empate conseguido ante Barracas Central en Argentina la semana pasada, mientras que el fin de semana igualó 1-1 con Unión La Calera por la Copa de la Liga.
Audax se quedó con el triunfo en Brasil. | Foto: Getty Images
Vasco, por otro lado, se recuperó de las dudas en el inicio de la Copa CONMEBOL Sudamericana y goleó a Olimpia por 3-0, mientras que en el Brasileirao consiguió un agónico empate 2-2 ante Flamengo en el Estadio Maracaná.
De momento, y por los criterios de desempate, Vasco da Gama está primero en el grupo con 4 puntos, las mismas unidades que tiene Audax Italiano en el segundo lugar y Olimpia en el tercero. En el fondo está Barracas Central con tres puntos.
Universidad Católica vs. Cruzeiro: Cuándo juegan, a qué hora y cómo ver EN VIVO por la Copa Libertadores
Audax Italiano vs. Vasco da Gama: ¿Cuándo y a qué hora?
El partido entre chilenos y brasileños arrancará este miércoles 6 de mayo a las 6 de la tarde de Chile continental.
TV: ¿Cómo ver a Audax vs. Vasco?
D Sports será el encargado de transmitir el encuentro.
Internet: Así se podrá seguir
Vía streaming, DGO y Amazon Prime en sus planes pagados llevarán el compromiso.