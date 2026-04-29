Vergonzoso: La criminal patada que recibió Martín Sarrafiore en O’Higgins que da la vuelta al continente

El día de ayer se vivió una emocionante jornada de Copa CONMEBOL Sudamericana en Rancagua, donde O’Higgins se hizo fuerte de local y derrotó al equipo uruguayo de Boston River por 2-0 con goles de Martín Sarrafiore y Francisco González.

Fue precisamente el jugador trasandino el que se vio envuelto en una de las polémicas del partido, ya que al minuto 68 recibió una criminal patada por un jugador del cuadro charrúa que desencadenó en una pelea feroz.

Corría el minuto 65 y el partido se desarrollaba de manera áspera, pero una jugada lo cambió todo: tras una falta a Boston River donde el uruguayo quiso jugar rápido, un jugador de O’Higgins le mueve el balón y, acto seguido, pega una criminal patada.

🤬🇨🇱🇺🇾 ESCÁNDALO ENTRE O'HIGGINS Y BOSTON RIVER EN CHILE POR SUDAMERICANA.



PATADA EN EL PECHO Y DESPUÉS PIÑAS.⚠️ pic.twitter.com/A4LvoQjQNY — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 29, 2026

Los jugadores de O’Higgins no se quedaron de brazos cruzados y fueron a encarar a los uruguayos por la innecesaria acción que bien podría haber sido más seria, pero afortunadamente no lo terminó siendo.

Más allá de la polémica, O’Higgins no perdió la cabeza y controló de principio a fin el compromiso para quedar en la segunda posición del Grupo C con 6 puntos, uno menos que el actual líder de la zona, Sao Paulo.

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En síntesis

O’Higgins venció 2-0 a Boston River con goles de Sarrafiore y Francisco González.

El partido de Copa Sudamericana se disputó en la ciudad de Rancagua.

O’Higgins alcanzó 6 puntos, ubicándose en la segunda posición del Grupo C.